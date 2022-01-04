Польський форвард Лукаш Теодорчик продовжить кар'єру у Віченці, повідомляє офіційний сайт "б'янкороссі".

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30-річний нападник перейшов у новий клуб на правах вільного агента і підписав з ним угоду до завершення сезону з можливістю продовження контракту.

Нагадаємо, Теодорчик свого часу встиг пограти в Україні. У 2014 році він приєднався до Динамо з польського Леха за 4 млн євро. За київський клуб в УПЛ провів 24 матчі, в яких забив 10 голів. З 2016 по 2017-й виступав в оренді в Андерлехті, куди, в результаті, і перейшов за 4,5 млн євро. Останнім клубом Лукаша був Удінезе, який достроково розірвав з поляком контракт 30 грудня 2021 року.

До слова, на даний момент Віченца посідає у турнірній таблиці Серії Б останню сходинку, набравши 7 очок після 17 матчів.

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