Молодіжна ліга НФС, група С, 6-й тур

Герта U-19 – Уніон Берлін U-19 – 1:5

Голи: Єрлія, 65 – Алі, 29, Богданов, 77, 89, Грей, 85, Слісковіч, 90

Український форвард Дмитро Богданов відзначився дублем у берлінському дербі. Наш земляк вийшов у стартовому складі Уніона U-19 на виїзний поєдинок проти Герти U-19. Гості вийшли вперед в середині першого тайму, однак по перерві господарі зуміли відігратись. За нічийного рахунку своє слово сказав українець, забивши двічі з інтервалом у 12 хвилин.

У підсумку Уніон здобув розгромну перемогу 5:1 і вийшов у лідери турнірної таблиці своєї групи.

Нагадаємо, Богданов – вихованець Динамо. В липні 2022 року перебрався в дрезденське Динамо, де виступав за команди U-17 та U-19. В серпні 2025-го за 600 тисяч євро перейшов в Уніон. У поточному сезоні провів за молодіжну команду 4 матчі, в яких забив 6 голів. Transfermarkt оцінює його в 250 тисяч євро.

