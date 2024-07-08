Український нападник Владислав Кулач продовжить кар'єру в Пюніку, повідомляє офіційний сайт клубу.

Український легіонер підписав контракт з представником Чемпіоншипу – раніше він виступав за Челсі

Деталі контракту 31-річного гравця з чинним чемпіоном Вірменії не розголошуються, однак Transfermarkt заявляє про угоду на один сезон – до 30 червня 2025 року.

Нагадаємо, Кулач – вихованець донецького Олімпіка. З 2010-го по 2020-й роки перебував у структурі Шахтаря, за головну команду якого не провів жодного матчу. Виступав в орендах за Маріуполь, запорізький Металург, кам'янську Сталь, Зорю, Ворсклу, Олександрію, турецький Ескішехірспор та угорський Гонвед.

В січні 2020-го у статусі вільного агента перейшов у Ворсклу, де став найкращим бомбардиром УПЛ (15 голів у сезоні 2020/21). Далі було 1,5 року в Динамо і азербайджанська Зіра. Transfermarkt оцінює форварда у 400 тисяч євро.

До слова, головним тренером Пюніка є Єгіше Мелікян, який свого часу працював з донецьким Металургом, кам'янською Сталлю та Львовом. У складі вірменської команди вже є два українці – захисники Антон Братков і Сергій Вакуленко.

Динамо ризикує згубити ще двох потенційних зірок – відсутність системи і несолідне ставлення ведуть до зневіри