У четвер, 7 серпня, у третьому кваліфікаційному турі Ліги Європи відбулись перші матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Ліга Європи, 3-й раунд кваліфікації

Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) – Ноа (Вірменія) – 1:1

Голи: Де Барр, 45+9 – Бріс, 9

Нереалізований пенальті: Де Барр, 45+9 (Лінкольн Ред Імпс)

Фредрікстад (Норвегія) – Мітьюлланд (Данія) – 1:3

Голи: Б'ярталід, 77 – Франкуліно, 14, Гогорза, 32, Кастільйо, 79

ЧФР Клуж (Румунія) – Брага (Португалія) – 1:2

Голи: Сіньян, 30 – Горбі, 17, 50

АЕК Ларнака (Кіпр) – Легія Варшава (Польща) – 4:1

Голи: Понс, 16, Ангєльскі, 48, Чакон, 78, Райовіч, 85 (аг.) – Нсаме, 18

Вилучення: Капустка, 90+8 (Легія, друга жовта картка)

Гекен (Швеція) – Бранн (Норвегія) – 0:2

Голи: Магнуссон, 28, 57

Нереалізований пенальті: Солтведт, 16 (Бранн)

ПАОК (Греція) – Вольфсберг (Австрія) – 0:0 (після першого тайму)

Зріньскі (Боснія і Герцеговина) – Брейдаблік (Ісландія) – 0:1 (після першого тайму)

Гол: Томсен, 18

Нереалізований пенальті: Томсен, 18 (Брейдаблік)

Серветт (Швейцарія) – Утрехт (Нідерланди) – 1:0 (після першого тайму)

Гол: Гійємено, 12

Стяуа (Румунія) – Дріта (Косово) – 0:1 (після першого тайму)

Гол: Туша, 7

Лінкольн Ред Імпс на своєму полі врятував нічию з вірменським Ноа. Вже на старті зустрічі гості вийшли вперед, однак арбітр взяття воріт скасував через офсайд. За трохи Бріс виправився за партнера, забивши вже без претензій від рефері. Вже у доданий час Де Барр впав у боротьбі з суперником у штрафному Ноа і суддя призначив пенальті. До позначки підійшов сам постраждалий, але не зміг переграти голкіпера. На жаль, захисники Лінкольна не встигли підстрахувати і Де Барр встиг першим на м'яч, відновивши статус-кво.

По перерві вірмени додали і володіли беззаперечною перевагою. Втілити її в забитий гол вдалось вже у коменсований час. Вивезти з Гібралтару перемогу Ноа не вдалось – арбітр знову зафіксував положення поза грою, скасувавши вже другий гол гостей.

У скандинавському дербі данський Мітьюлланд на виїзді взяв гору над норвезьким Фредрікстадом. Гості ще до середини тайму створили собі комфортну перевагу, двічі відзначившись у воротах суперника. На екваторі другої сорокап'ятихвилинки норвежці запалили інтригу, яку буквально в наступній атаці поховав еквадорський екс-хавбек Шахтаря Деніл Кастільйо.

Брага на виїзді дотисла ЧФР Клуж. Героєм зустрічі став французький півзахисник португальців Горбі, який зумів відзначитись у кожному з таймів. Румуни спромоглись на гол престижу, однак цього виявилось недостатньо, аби претендувати бодай на нічию.

Справжньою сенсацією завершився поєдинок між ларнакським АЕКом і Легією. Варшавці примудрились пропустити чотири голи, хоча все починалось не так трагічно. На гол Понса одразу ж відповів представник Легії і на перерву команди пішли за рівного рахунку.

Одразу після відпочинку Ангєльські відзначився у воротах своїх земляків, а під кінець тайму Легія отримала ще два м'ячі, один з яких забила сама собі. Екс-форвард Динамо Ілля Шкурін весь матч просидів у запасі гостей.

У ще одному скандинавському дербі знову перемогу святкували гості. Норвезький Бран забив два сухих голи шведському Гекену – дублем відзначився Магнуссон. Рахунок міг бути більшим, але Солтведт на 16-й хвилині з пенальті не влучив по воротах Гекена.