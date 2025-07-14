Нападник Ілля Шкурін не поїде до Казахстану на матч з Актобе.

Форвард варшавської Легії Ілля Шкурін відмовився їхати на матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи з Актобе (перший матч завершився перемогою поляків з рахунком 1:0). Як інформує журналіст Криштоф Марциняк, це пов'язано не зі здоров'ям, а з політичними причинами.

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Екс-форвард київського Динамо побоюється, що критикований ним режим Олександра Лукашенка у співпраці з казахстанськими спецслужбами може створити йому проблеми. Нагадаємо, що саме з цієї причини Шкурін відмовився виступати за збірну Білорусі.

Варто відзначити, що днями Шкурін забив гол у Суперкубку Польщі, принісши перемогу над Лехом. Ілля також відзначався голами в недавніх спарингах – на нього покладають надії як на одного з нових лідерів команди. Білорус захищає кольори Легії з 2025 року.

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