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Екс-форвард Динамо Ідейє може перейти в Трабзонспор

11:02 328 Читать на русском
Екс-форвард Динамо Ідейє може перейти в Трабзонспор
Браун Ідейє / Brila

Колишній нападник Динамо Браун Ідейє може приєднатись до турецького Трабзонспора.

Керівництво Трабзонспора зробило нову пропозицію Брауну Ідейє. Турки готові платити форварду 900 тисяч євро на рік, а також очікують, що найближчим часом він розірве контракт з китайським клубом, за який не зіграв жодного матчу з літа 2017 року, повідомляє Karadeniz Gazete.

"Вам потрібен такий нападник, як я", – Ідейє потролив Бойка після поразки Динамо від Челсі

Відзначається, що скаути Трабзонспора дали позитивні відгуки про Ідейє, який має замінити в команді колумбійця Уго Родалльєгу.

Свою останню офіційну гру Браун провів у травні 2018 року, коли виступав на правах оренди за Малагу.

"В Алієва – ніяких понтів, Мбокані та Ідейє – агресивні і нахабні форварди". Закінчити кар’єру у 24 і не зламатися

Теги
Тяньцзинь Теда Тяньцзинь Теда Світ Браун Ідейє Браун Ідейє Трабзонспор Трабзонспор
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