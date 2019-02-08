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Екс-форвард Динамо Хобленко: Зеленський стане президентом і буде все в порядку в Україні

18:11 143 Читать на русском
Екс-форвард Динамо Хобленко: Зеленський стане президентом і буде все в порядку в Україні
Олексій Хобленко / Sport Arena

Форвард Динамо Брест Олексій Хобленко розповів, що підтримує відомого ведучого та гумориста Володимира Зеленського на майбутніх президентських виборах в Україні.

"Дай бог, все налагодиться в Україні, Зеленський стане президентом і буде все в порядку. Так, я за нього. Чому ні? У нього є талант не тільки в гуморі. Політику не підтримував ніколи, але зараз дуже імпонує Зеленський – тішуся, що він пройшов в президенти.

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Я вірю йому. Думаю, він налагодить справи, і в Україні стане більше розвиватися спорт й інше", – сказав Хобленко Sport Arena.

Нагадаємо, вихованець київського Динамо підписав контракт з Динамо Брест на 1,5 року влітку 2018 року.

Теги
Світ Українці за кордоном Олексій Хобленко Олексій Хобленко Динамо Брест Динамо Брест
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