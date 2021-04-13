Мускрон приймав Антверпен в рамках 33-го туру чемпіонату Бельгії. Читайте звіт на Футбол 24.

Чемпіонат Бельгії, 33-й тур

Мускрон – Антверпен – 2:3

Голи: Олінга, 49, Харбауї, 88 – Мбокані, 22, 48, Сек, 62

Вилучення: Ле Маршан, 41 (А)

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Антверпен на виїзді зумів перестріляти Мускрон у матчі з 5-ма голами. Попри вилучення гравця гостей, вони знайшли в собі сили дотиснути господарів у другому таймі та вирвати перемогу.

Варто відзначити, що головним героєм зустрічі став колишній нападник Динамо Дьємерсі Мбокані, який відвантажив Мускрону два м'ячі.

Перемога дозволила Антверпену повернутись на другу сходинку турнірної таблиці, Мускрон залишається у зоні вильоту.

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Голи Мбокані: