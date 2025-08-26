Прес-служба італійської Серії Б (другий за силою чемпіонат країни) назвала українського нападника Богдана Попова найкращим гравцем туру.

У матчі проти Падови українець оформив дубль у віці 18 років та 141 день. Окрім цього, 100% його ударів влучили у площину, а також він виграв 3 з 6 повітряних дуелі. "З таким виступом найкращим гравцем першого тижня сезону міг бути тільки він", – йдеться в дописі.

Додамо, що для Попова це вже третій сезон у структурі Емполі. Розпочинав він у складі U-17, згодом отримав досвід у Прімавері та навіть кілька разів потрапляв у заявку основної команди. Богдан є вихованцем Динамо, однак покинув Київ у липні 2022-го, перебравшись до польського Гурніка Забже, а вже звідти до Емполі.

