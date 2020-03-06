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Екс-форвард Чорноморця Левіга засуджений до 4-х років за смертельну ДТП, в якій загинув Закарлюка

10:45 2988 Читать на русском
Екс-форвард Чорноморця Левіга засуджений до 4-х років за смертельну ДТП, в якій загинув Закарлюка
Сергій Закарлюка / Фото ФК Арсенал

Справа щодо смерті колишнього хавбека київського Арсенала та збірної України Сергія Закарлюки офіційно закрита.

Суд визнав винним 37-річного Руслана Левігу у смерті Сергія Закарлюки та засудив його до 4-х років в'язниці, повідомляє видання Полтавщина спорт.

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Фатальна ДТП трапилась у 2014-му, Левіга перебував за кермом автомобіля, в якому також їхав Сергій. Машина врізалась у військову вантажівку, в результаті зіткнення Закарлюка загинув. Слідство встановило, що Левіга перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння.

Нагадаємо, Закарлюка виступав за Дніпро, Шахтар, київський Арсенал та низку інших українських клубів, також Сергій захищав кольори збірної України.

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Теги
Арсенал-Київ Арсенал-Київ Сергій Закарлюка Сергій Закарлюка Смерті футболістів
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