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Екс-форвард Баварії завершив кар'єру в 32 роки

16:25 - Читать на русском
Екс-форвард Баварії завершив кар'єру в 32 роки
Сандро Вагнер / ФК Баварія Мюнхен

Відомий німецький нападник Сандро Вагнер вирішив повісити бутси на цвях.

Останнім клубом у кар'єрі 32-річного нападника став китайський Тяньцзинь Теда, до лав якого Вагнер перебрався у січні за 5 млн євро. Раніше форвард встиг пограти за Баварію, Дуйсбург, Вердер, Хоффенхайм та низку інших клубів.

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"Я неймовірно вдячний, що футбол подарував мені прекрасне життя. Всі мої мрії стали реальністю завдяки футболу, я зміг досягти своєї мети. Особливо пишаюсь тим, що мені пощастило виступати за збірну Німеччини", – цитує нападника Bild.

Зауважимо, у форварда пристойна статистика в складі збірної Німеччини. За Бундестім Вагнер провів 8 матчів, у яких забив 5 голів. У складі Баварії став триразовим чемпіоном Німеччини та двічі виграв національний Кубок.

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Теги
Сандро Сандро Вагнер Баварія Баварія Німеччина Німеччина Німеччина Тяньцзинь Теда Тяньцзинь Теда
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