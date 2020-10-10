Колишній форвард Баварії та збірної Німеччини Сандро Вагнер робить свої перші кроки на тренерських теренах.

Колишній форвард вже розпочав роботу з юнацькою збірною Німеччини U-16 після несподіваного завершення ігрової кар'єри.

Екс-форвард Баварії завершив кар'єру в 32 роки

За інформацією Bild, Вагнер став тренером нападників. Свого часу Сандро встиг пограти за Баварію, а також Дуйсбург, Вердер, Кайзерслаутерн, Герту, Дармштадт, Хоффенхайм і Тяньцзінь Теда. Саме китайський клуб став останнім у кар'єрі німця.

Зауважимо, у екс-форварда пристойна статистика і в складі збірної Німеччини. За Бундестім Вагнер провів 8 матчів, у яких забив 5 голів. У складі Баварії став триразовим чемпіоном Німеччини та двічі виграв національний Кубок.

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