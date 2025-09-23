Англійський футбол опинився у стані шоку – колишній вихованець Арсенала Біллі Вігар перебуває у штучній комі після серйозної травми голови. 21-річний форвард Чічестер Сіті постраждав у поєдинку Істмійської прем’єр-ліги проти Вінгейт енд Фінчлі. Інцидент стався вже на 13-й хвилині гри, після чого матч було достроково зупинено.

У клубі підтвердили тривожні новини: "Біллі отримав серйозну травму голови й наразі перебуває у штучній комі в реанімації, де проходить найкраще можливе лікування. Поки що зарано говорити про наслідки. Навіть якщо все піде добре, попереду довгий шлях відновлення".

За повідомленнями британських ЗМІ, футболіст міг зіткнутися з бетонною стіною, але офіційно цю інформацію не підтверджено. У короткій заяві клуб Вігара уточнив: "Футбольний клуб Чічестер Сіті може підтвердити, що в суботу 20 вересня один із наших гравців отримав серйозну травму в матчі проти Вінгейт енд Фінчлі".

Вігар – вихованець академії Арсенала, де він пройшов шлях від U-18 до U-21, наблизившись до першої команди. У 2022 році він підписав перший професійний контракт з лондонцями, але закріпитись в складі "канонірів" Вігар не зумів. Після Арсенала форвард грав в оренді за Дербі Каунті та Істборн Боро, згодом перейшов у Гастінгс Юнайтед, а цього сезону приєднався до Чічестер Сіті, де вже встиг забити один гол у чотирьох матчах.

Колишній клуб також відреагував на трагедію. Арсенал у соцмережах написав: "Бажаємо тобі швидкого одужання, Біллі. Усі в Арсеналі надсилають любов і підтримку Біллі та його близьким у цей складний час".

