Незважаючи на те, що Боту все ще має підтримку президента клубу, він не приховує свого невдоволення ситуацією після трохи більше ніж шести місяців на цій посаді. Будь-яке можливе розірвання контракту спричинить виплату штрафу, інформує Globo Esporte.

Екс-директор Шахтаря підписав у свій клуб Жоржінью

Повідомляється, що якщо Боту вирішить піти, то незалежно від того, хто був ініціатором прощання – він сам або ж клуб – штраф, який повинен буде заплатити Фламенго, складе близько 2 мільйонів реалів. Контракт директора схожий на контракт спортсмена: є трудовий договір і ще один на іміджеві права. І в останній угоді є пункт, який може скоротити штраф на 30%, якщо клуб не буде повідомлений про прохання про відставку принаймні за місяць.

У вболівальників є питання до Боту після того, як він спробував підписати Майкі Джонстона з ВБА – фанати вважають, що цей гравець не підходить команді за своїм рівнем. Президенту клубу довелося втрутитися, щоб накласти вето на цей перехід. Так репутація Жоту була підмочена.

Повідомляється, що методи Боту не влаштовують багатьох співробітників клубу, в тому числі і гравців команди. Зі свого боку, португалець також незадоволений багатьма речами, але люди, близькі до нього, вважають малоймовірним, що він піде зараз, за три дні до відкриття трансферного вікна.

Нагадаємо, що в Шахтарі Боту обіймав посаду директора департаменту селекції.

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