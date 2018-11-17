Екс-директор Реала Вальдано: Рамос виходить на поле так, наче він винайшов футбол

Колишній генеральний директор Реала Хорхе Вальдано розповів про капітана "вершкових" Серхіо Рамоса.

"Рамос входить в роздягальню так, ніби Реал належить йому, і виходить на поле так, немов сам винайшов футбол.

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Серхіо – сильна особистість, він постійно кидає виклик всьому світу", – цитує екс-генерального директора Реала Хорхе Вальдано Еlpais.

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Зауважимо, що Рамос виступає за мадридський Реал з 2005 року. Центральний захисник провів за "вершкових" 583 гри та забив 78 голів.