Екс-директор клубів АПЛ та Серії А разом з володарем "Золотого м'яча" отримав тюремний термін
Італійського функціонера Фабіо Паратічі засудили до 18 місяців умовного ув’язнення через фінансові махінації.
Як повідомляє The Sun, колишній спортивний директор Тоттенхема та Ювентуса Фабіо Паратічі погодився на угоду про визнання провини та отримав 18 місяців умовного тюремного терміну після звинувачення у фінансових махінаціях. Разом із ним у справі проходили колишній президент Ювентуса Андреа Аньєллі та володар "Золотого м'яча-2003" Павел Недвед, які також отримали умовні вироки – 20 і 14 місяців відповідно.
Паратічі ще у березні 2023 року залишив посаду в Тоттенхемі після того, як отримав 30-місячну дискваліфікацію. Його звинуватили у фінансових махінаціях під час роботи в Ювентусі. Схема полягала у штучному завищенні трансферних сум при угодах із клубами Серії А, що дозволяло туринцям обходитись без обмежень фінансового Fair Play.
За новими правилами Прем’єр-ліги, які були ухвалені у 2023 році, жоден функціонер, причетний до корупції, шахрайства чи ухилення від податків, не може обіймати керівні посади в клубах Англії. Це означає, що Паратічі більше не зможе повернутися до роботи в Тоттенхемі, попри завершення дискваліфікації.
