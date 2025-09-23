Як повідомляє The Sun, колишній спортивний директор Тоттенхема та Ювентуса Фабіо Паратічі погодився на угоду про визнання провини та отримав 18 місяців умовного тюремного терміну після звинувачення у фінансових махінаціях. Разом із ним у справі проходили колишній президент Ювентуса Андреа Аньєллі та володар "Золотого м'яча-2003" Павел Недвед, які також отримали умовні вироки – 20 і 14 місяців відповідно.

Паратічі ще у березні 2023 року залишив посаду в Тоттенхемі після того, як отримав 30-місячну дискваліфікацію. Його звинуватили у фінансових махінаціях під час роботи в Ювентусі. Схема полягала у штучному завищенні трансферних сум при угодах із клубами Серії А, що дозволяло туринцям обходитись без обмежень фінансового Fair Play.

За новими правилами Прем’єр-ліги, які були ухвалені у 2023 році, жоден функціонер, причетний до корупції, шахрайства чи ухилення від податків, не може обіймати керівні посади в клубах Англії. Це означає, що Паратічі більше не зможе повернутися до роботи в Тоттенхемі, попри завершення дискваліфікації.

