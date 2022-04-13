На жаль, у теперішній час знаходяться люди, яким гроші не пахнуть. Одним із таких є іспанець Жорді Гратакос – колишній директор академії Дніпра.

Іспанський фахівець став заступником спортивного директора Російського футбольного союзу. Гратакос відповідатиме за селекцію у регіонах країни та методичне забезпечення діяльності юнацьких збірних, повідомляє офіційний сайт РФС.

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Цікаво, що для 47-річного іспанця це не перша робота в країні, яка нищить українців, порушуючи всі міжнародні норми. Він був експертом на Матч ТВ і мав відношення до відкриття місцевих філіалів академій Барселони та Інтера.

Також Гратакос працював у юнацьких командах Жирони, академії Дніпра (2012-2014), Федерації футболу Казахстану (2015-2016) та системі Барселони.

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