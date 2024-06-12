Алемані був одним із кандидатів на посаду генерального директора Федерації футболу Іспанії (RFEF). Як інформує Marca, тимчасовий президент RFEF Педро Роша вирішив, що балеарець є компетентною людиною для формування федеративної структури. Після кількох зустрічей вони досягли принципової угоди про те, що Алемані стане новим генеральним директором Федерації футболу Іспанії.

Екс-керівник Барселони близький до сенсаційного призначення в Мадрид

Повідомляється, що посада Алемані буде новою, і її ранг буде вищим, ніж у спортивного директора Альберта Луке. Він був останнім керівником, який виконував цю функцію.

Нагадаємо, що Алемані залишив Барселону минулого літа – у каталонському клубі він працював спортивним директором. Преса писала про те, що Матеу може перебратися на аналогічну посаду в Астон Віллу або Атлетіко, однак цього так і не сталося.

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