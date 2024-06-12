Екс-директор Барселони очолить Федерацію футболу Іспанії
Матеу Алемані дав згоду стати новим генеральним директором RFEF.
Алемані був одним із кандидатів на посаду генерального директора Федерації футболу Іспанії (RFEF). Як інформує Marca, тимчасовий президент RFEF Педро Роша вирішив, що балеарець є компетентною людиною для формування федеративної структури. Після кількох зустрічей вони досягли принципової угоди про те, що Алемані стане новим генеральним директором Федерації футболу Іспанії.
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Повідомляється, що посада Алемані буде новою, і її ранг буде вищим, ніж у спортивного директора Альберта Луке. Він був останнім керівником, який виконував цю функцію.
Нагадаємо, що Алемані залишив Барселону минулого літа – у каталонському клубі він працював спортивним директором. Преса писала про те, що Матеу може перебратися на аналогічну посаду в Астон Віллу або Атлетіко, однак цього так і не сталося.
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