Наш нападник розпочав гру в запасі, вийшовши на поле в другому таймі. Однак це не завадило Дмитру тричі відзначитися у воротах суперника. Хльобас забив на 76-й, 78-й та 81-й хвилинах. Це перший хет-трик у професіональній кар'єрі українця, а Урарту на виїзді обіграв Ноа з рахунком 6:0.

Зінченко розірвав мережу реакцією на розкішний гол Арсенала – відео дня

Українець двічі вдало замкнув простріл з флангу, а ще один гол забив ударом поміж ніг кіперу. Тепер в активі Дмитра Хльобаса 4 голи у 4-х турах чемпіонату Вірменії 2022/23. Урарту посідає друге місце, набравши 9 очок. Лідирує Алашкерт.

Раніше 28-річний нападник виступав за київське Динамо (2 матчі за першу команду), Говерлу, Ворсклу, Динамо Мінськ, Десну, Колос і Ордабаси. Гравцем Урарту Хльобас став у лютому – буквально за тиждень до розв'язання Росією повномасштабної війни в Україні.

Циганков: стати легендою Динамо не можна "кинути" Суркіса – де поставити кому?