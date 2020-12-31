Екс-динамівець у компанії суперзірок – збірна десятиліття чемпіонату Бельгії від місцевого видання

Популярний бельгійський портал склав символічну збірну найкращих гравців ліги Жупілє за підсумками десятиліття.

До списку найкращих за версією видання Nieuwsblad потрапив екс-нападник київського Динамо Дьємерсі Мбокані, який зараз виступає за Антверпен. Раніше конголезький форвард захищав кольори Станданда та Андерлехта.

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До збірної також потрапили Тібо Куртуа (Генк), Каліду Кулібалі (Генк), Венсан Компані (Андерлехт), Тома Меньє (Брюгге), Юрі Тілеманс (Андерлехт), Аксель Вітсель (Стандард), Іван Перішіч (Брюгге), Ханс Ванакен (Локерен, Боюгге), Кевін де Брюйне (Генк) та Ромелу Лукаку (Андерлехт).

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