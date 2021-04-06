У поєдинку 23-го туру Екстракляси між Подбескідзе та краківською Віслою (2:0) не бракувало цікавих епізодів.

У стартовому складі Подбескідзе вийшов Сергій Мякушко, відомий виступами за Динамо, Говерлу, Ворсклу, Карпати та Алькоркон. Саме український півзахисник став одним із учасників чи не найкурйознішого епізоду в поєдинку проти краківської Вісли.

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Мякушко втік у контратаку та вийшов віч-на-віч з воротарем гостей. Матеуш Ліс парирував потужний удар українця в дальній кут. Що було далі – потрібно бачити. Атака господарів продовжилася ще трьома ударами, останній із яких завдав знову Мякушко. Нефарт українця продовжився – Віслу врятувала стійка.

Вартий уваги і другий гол Подбескідзе, забитий після перерви. Гравець господарів цілком міг повторити промах Тімо Вернера, замикаючи простріл з флангу. М'яч влучив йому в п'яту, але Давід Нєпсуй опинився першим на підбиранні і вразив ворота не без допомоги рикошету.

До слова, поєдинок завершився перемогою Подбескідзе з рахунком 2:0. Команда Мякушка покинула останнє місце турнірної таблиці, відправивши туди Сталь. Вісла перебуває на 11-й позиції.

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