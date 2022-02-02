Півзахисник Вітор Буено, який свого часу не зміг закріпитися в київському Динамо, перебрався в Атлетіко Паранаенсе.

Атакувальний хавбек підписав контракт на правах вільного агента, адже раніше покинув Сан-Паулу. Угода розрахована на 3 роки, інформує офіційний сайт клубу.

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Відповідно, 27-річний Вітор Буено став одноклубником Марлоса, який теж продовжить кар'єру у складі Атлетіко Паранаенсе. Екс-гравець збірної України уклав угоду на один рік.

Нагадаємо, Буено виступав за Динамо, перейшовши у 2018 році на правах оренди з Сантоса. Але під керівництвом Олександра Хацкевича бразилець не заграв. ЦІлих три матчів за першу команду та повернення на батьківщину вже у квітні 2019-го.

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