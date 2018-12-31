Екс-динамівець Рубен продовжить кар'єру в чемпіонаті Уругваю

Аргентинський форвард Марко Рубен покине батьківщину.

Рубен перейшов із аргентинського Росаріо Сентраль в уругвайський Насьйональ Монтевідео.

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Форвард захищав кольори Росаріо з 2016-го. За цей час нападник провів 58 матчів за аргентинський клуб, в яких відзначився 11-ма голами.

Нагадаємо, Рубен перейшов в Динамо в 2012 році за 8 млн євро з Вільяреала. У київському клубі він зіграв всього лише 15 матчів, в яких забив один гол, а в 2016 році був проданий Росаріо за 2,9 млн євро.

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