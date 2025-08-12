Український захисник Універсітаті Крайова Олександр Романчук потрапив до символічної збірної 5-го туру чемпіонату Румунії за версією SofaScore.

У матчі 5-го туру проти Германнштадта, що відбувся 10 серпня, екс-захисник Динамо забив розкішний гол на 31-й хвилині, який приніс Універсітаті перемогу. Наш земляк отримав за свою гру 8,4 бала згідно SofaScore. Завдяки цій перемозі Універсітатя Крайова продовжує очолювати турнірну таблицю з 4 перемогами у 5 матчах, та маючи у своєму активі 13 балів.

Після переходу до румунського клубу Романчук взяв участь у семи поєдинках і вже встиг забити тричі.

Нагадаємо, що Романчук має угоду з румунським клубом до 2028 року.

