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Екс-динамівець Петровіч продовжить кар'єру в Сегунді

10:10 118 Читать на русском
Екс-динамівець Петровіч продовжить кар'єру в Сегунді
Радосав Петровіч / Marca

Колишній півзахисник київського Динамо продовжить кар'єру в Альмерії.

Колишній гравець київського Динамо Радосав Петровіч став гравцем іспанської Альмерії, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Сума трансферу сербського півзахисника невідома, а контракт з іспанцями розрахований на 3 роки, додає офіційний сайт Альмерії.

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Нагадаємо, Петровіч захищав кольори київського Динамо у сезоні 2015/16, після чого перейшов до лісабонського Спортінга.

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Теги
Трансфери Динамо Динамо Іспанія Альмерія Альмерія Спортінг Лісабон Спортінг Лісабон Радосав Петровіч Радосав Петровіч
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