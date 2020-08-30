Долю фінального поєдинку плей-офф вирішив єдиний гол, забитий вже в екстра-таймі. На 100-й хвилині Грант грудьми замкнув подачу з флангу та приніс своїй команді трофей. Зауважимо, що колишній півзахисник Динамо Мілош Нінковіч вийшов у стартовому складі та відіграв весь поєдинок.

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До слова, для 35-річного Нінковіча це вже третій чемпіонський титул у складі Сіднея. Серб належав київському Динамо з 2004 по 2012 рік і двічі став чемпіоном України. За австралійський клуб виступає з 2015 року.

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