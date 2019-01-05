Екс-динамівець Нінковіч готується до завершення кар'єри

Колишній хавбек Динамо, а нині гравець австралійського Сіднея Мілош Нінковіч відверто розповів про свої подальші перспективи у футболі.

"Я багато разів говорив, що всім задоволений в Австралії. Я повністю звик до життя тут, все тут підходить мені.

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Футбол розвивається, а у мене все ще є в ньому свої цілі, хоча і ясно, що моя кар'єра добігає кінця. Мені вже 34 роки, можна трохи і подумати про вихід на пенсію. Але поки у мене ще є контракт, подивимося", – цитує Нінковіча novosti.rs.

Нагадаємо, Мілош виступав за київське Динамо у 2004 - 2013 роках.

В поточному сезоні чемпіонату Австралії Нінковіч провів 11 матчів, в яких відзначився трьома асистами.

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