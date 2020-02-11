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Екс-динамівець Ель Каддурі отримав нову посаду на батьківщині

13:20 860 Читать на русском
Екс-динамівець Ель Каддурі отримав нову посаду на батьківщині
Бадр Ель Каддурі / фото з відкритих джерел

Колишній захисник київського Динамо Бадр Ель Каддурі, який кілька років тому працював асистентом Сергія Реброва в Аль-Ахлі, отримав нову посаду на батьківщині.

39-річний фахівець призначений асистентом головного тренера збірної Марокко U-17 Серхіо Пієрнаса, інформує Динамоманія.

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Нагадаємо, що Ель Каддурі виступав за Динамо з 2002 по 2012 рік. У складі "біло-синіх" марокканець 4 рази перемагав у чемпіонаті України, зіграв 142 матчі і забив 4 голи. Також в його активі 47 матчів за національну збірну Марокко.

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