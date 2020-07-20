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Екс-динамівець Дуду перебрався на Близький Схід

20:24 - Читать на русском
Екс-динамівець Дуду перебрався на Близький Схід
Дуду / ФК Аль-Духайль

Атакувальний півзахисник Палмейраса Дуду продовжить кар'єру в Катарі у складі місцевого Аль-Духайля.

Катарський клуб вже підтвердив оренду вінгера Палмейраса. Угода розрахована на один сезон, інформує офіційний сайт Аль-Духайля.

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Інші умови переходу 28-річного бразильця (зокрема, вартість оренди) не розголошуються. Нагадаємо, Дуду належав Динамо з 2011-го по 2015 рік, але не зміг закріпитися в Україні та неодноразово віддавався в оренди. На початку 2015-го Палмейрас викупив бразильця у киян за 3 млн євро.

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Теги
Трансфери Світ Перейра Перейра Дуду Бразилія Палмейрас Палмейрас Аль-Духайль Аль-Духайль
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