Екс-динамівець Дуду може повернутись в УПЛ

Колишній півзахисник Динамо, а нині гравець Палмейраса Перейра Дуду може повернутись в чемпіонат України.

Один з клубів УПЛ зацікавлений в підписанні Дуду, повідомляє verdaoweb.

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Про який з українських клубів йде мова поки не відомо, але крім нього є і інші європейські клуби, які проявляють інтерес до бразильця.

Нагадаємо, Дуду виступав за Динамо у 2011-2014 роках. Закріпитись у київському клубі йому не вдалось, він провів лише 24 матчі, в яких відзначився двома голами.

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