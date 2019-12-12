Екс-динамівець Буено підписав повноцінний контракт із Сан-Паулу

Сан-Паулу оголосив про викуп прав на півзахисника Вітора Буено, який виступав у команді на правах оренди із Сантоса.

Півзахисник Сантоса Вітор Буено уклав повноцінний контракт із Сан-Паулу. Угода розрахована до кінця 2023 року, інформує офіційний сайт клубу.

"Між Динамо та Шахтарем я б радив обирати донеччан", – Буено про невдалий досвід в Україні

Сума транферу не розголошується. 25-річний хавбек приєднався до Сан-Паулу у квітні на правах оренди з Сантоса. Відіграв 29 матчів (з них 18 – у старті) та забив 6 голів.

Нагадаємо, влітку 2018 року Буено був орендований київським Динамо як частина угоди щодо Дерліса Гонсалеса, але не зумів закріпитися в Україні. За першу команду "біло-синіх" бразилець провів лише 3 офіційні поєдинки, після чого повернувся на батьківщину.

В чемпіонаті Бразилії-2019 Сан-Паулу фінішував на 6-й позиції. Чемпіоном став Фламенго.

Скандальний фінал Бразілейрао: "динамівець" відправляє "дніпрянина" в пекло, знищений стадіон і чемпіонська провокація