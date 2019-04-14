toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДЕСНА - КАРПАТИ ЛІВЕРПУЛЬ - ЧЕЛСІ

Екс-динамівець Антунеш зазнав травми в матчі Хетафе й може пропустити решту сезону

21:29 576 Читать на русском
Екс-динамівець Антунеш зазнав травми в матчі Хетафе й може пропустити решту сезону
Віторіну Антунеш / ElDesmarque

Оборонець Хетафе Віторіну Антунеш, який раніше грав у київському Динамо, зазнав серйозного ушкодження у матчі 32-го туру іспанської Ла Ліги проти Вальядоліда (2:2).

30’ Серхі Гвардіола
69’ Енес Унал
 
Мауро Арамбаррі 14’
Матіас Олівера 62’
Хорхе Моліна 90+6’
14’ Мауро Арамбаррі
30’ Серхі Гвардіола
62’ Матіас Олівера
69’ Енес Унал
90+6’ Хорхе Моліна

Поточний сезон для португальця може завершитися достроково, повідомляє Marca.

Ейбар врятував нічию у матчі з Реал Сосьєдадом: 32 тур Ла Ліги, матчі неділі

Антунеш зазнав травми в першому таймі під час ігрового зіткнення і не зміг самостійно піднятися з газону. Зрештою, його забрали з поля на ношах. Вочевидь, оборонець зазнав серйозного ушкодження коліна, а це означає, що в цій першості він ризикує більше не зіграти.

У сезоні 2018/19 Віторіну Антунеш провів 28 матчів у Прімері, в яких забив 1 м'яч і віддав 3 результативні передачі.

Екс-динамівець і другий після Мессі ведуть у Лігу чемпіонів скромну іспанську сенсацію, яка вже не асоціюється з порно

Теги
Віторіну Антунеш Віторіну Антунеш Хетафе Хетафе Іспанія Вальядолід - Хетафе
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
21
хв
Леганес
22:00
Реал Мадрид
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук