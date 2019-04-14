Екс-динамівець Антунеш зазнав травми в матчі Хетафе й може пропустити решту сезону

Оборонець Хетафе Віторіну Антунеш, який раніше грав у київському Динамо, зазнав серйозного ушкодження у матчі 32-го туру іспанської Ла Ліги проти Вальядоліда (2:2).

Поточний сезон для португальця може завершитися достроково, повідомляє Marca.

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Антунеш зазнав травми в першому таймі під час ігрового зіткнення і не зміг самостійно піднятися з газону. Зрештою, його забрали з поля на ношах. Вочевидь, оборонець зазнав серйозного ушкодження коліна, а це означає, що в цій першості він ризикує більше не зіграти.

У сезоні 2018/19 Віторіну Антунеш провів 28 матчів у Прімері, в яких забив 1 м'яч і віддав 3 результативні передачі.

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