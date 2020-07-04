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Екс-динамівець Антунеш має топ-пропозицію з батьківщини

4 липня 11:32 - Читать на русском
Екс-динамівець Антунеш має топ-пропозицію з батьківщини
Віторіну Антунеш / Getty Images

Захисник Віторіну Антунеш зацікавив лісабонський Спортінг.

Португальский гранд готовий запросити 33-річного гравця до себе, повідомляє A Bola.

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Хетафе не захотів продовжувати контракт з Антунешем, тому 1 липня він отримав статус вільного агента. Спортінг якраз шукає лівого оборонця на заміну Маркосу Акуньї, і досвідчений португалець є головним кандидатом. Лісабонців не турбує важка травма Антунеша, через яку він пропустив майже весь поточний сезон (провів всього 3 матчі).

Нагадаємо, лівий захисник перейшов у Хетафе з київського Динамо. Віторіну виступав за киян з 2015 по 2017-ий, потім була оренда і остаточний викуп за 2,5 млн євро.

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Трансфери Віторіну Віторіну Антунеш Спортінг Лісабон Спортінг Лісабон Португалія
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