Екс-чиновник ФІФА отримав суворе покарання за зловживання службовими обов'язками

Близьке оточення колишнього президента ФІФА Йозефа Блаттера продовжує отримувати "оцінку" своєї діяльності в органзіації.

Колишній фінансовий директор ФІФА Маркус Каттнер дискваліфікований на 10 років від будь-якої футбольної діяльності, повідомляє офіційний сайт організації.

Блаттер, Вальке та Каттнер виписали собі бонусів на 80 мільйонів доларів

Також екс-функціонер зобов'язаний виплатити штраф у розмірі близько 1 млн євро. Таке покарання Каттнер отримав за фінансові махінації з колишнім очільником ФІФА Йозефом Блаттером та його помічником Жеромом Вальке. У 2016 році правоохоронці виявили, що ця "трійця" нарахувала собі додаткові бонуси на суму 80 млн євро.

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