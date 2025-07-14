Екс-чемпіони Португалії можуть опинитися в п'ятому дивізіоні – клуб, що бився з Динамо і Шахтарем, на межі катастрофи
Португальську Боавішту продовжують переслідувати фінансові проблеми.
Боавішта, яку недавно виключили з другого дивізіону Португалії, може опинитися одразу в п'ятій за силою лізі країни. Про це повідомила прес-служба команди.
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Через борги стадіон клубу був знеструмлений ще у квітні. Команді не вдалося виконати вимоги для реєстрації у третьому та четвертому дивізіонах Португалії. З хороших новин – лише те, що ФІФА зняла з Боавішти трансферний бан, який було накладено на 5 трансферних вікон.
Додамо, що Боавішта – це легендарна для Португалії команда. "Пантери" ставали чемпіонами країни в сезоні 2000/01, а також п'ять разів вигравали Кубок Португалії. Клуб часто зустрічався в єврокубках з українськими командами – Динамо, Шахтарем і Ворсклою.
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