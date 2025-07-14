Боавішта, яку недавно виключили з другого дивізіону Португалії, може опинитися одразу в п'ятій за силою лізі країни. Про це повідомила прес-служба команди.

Культовий клуб Португалії виключили з другого дивізіону – йому потрібно виконати вимоги, щоб залишитись у професіоналах

Через борги стадіон клубу був знеструмлений ще у квітні. Команді не вдалося виконати вимоги для реєстрації у третьому та четвертому дивізіонах Португалії. З хороших новин – лише те, що ФІФА зняла з Боавішти трансферний бан, який було накладено на 5 трансферних вікон.

Додамо, що Боавішта – це легендарна для Португалії команда. "Пантери" ставали чемпіонами країни в сезоні 2000/01, а також п'ять разів вигравали Кубок Португалії. Клуб часто зустрічався в єврокубках з українськими командами – Динамо, Шахтарем і Ворсклою.

Boavista jugará en la 5ta división de Portugal por problemas financieros.



Descendió a 2da hace unos meses.

No pudo completar el registro para jugar 2da, 3era, ni 4ta.

️ Su estadio no tiene electricidad desde abril.pic.twitter.com/ecM4HMKPlA — Cristhian Hinostroza (@crischasqui) July 13, 2025

Золоті 70-ті і сива давнина: 9:0 на Кубку світу, чемпіон Італії загинув у крамниці, священики запалили в Барселоні