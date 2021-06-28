"Україна – не та команда, про перемогу над якою ми можемо говорити з повною впевненістю. Щоб перемогти, ми повинні показати свою найкращу гру. Якщо зробимо це, то шанси будуть великі.

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Ми знаємо, що немає нічого неможливого. Це був хороший досвід. Якщо ти не заходив так далеко і не перемагав у великих турнірах, то уявити це складно", – цитує Людвіга Аугустінссона офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, 27-річний захисник у 2015 році ставав чемпіоном Європи у складі молодіжної збірної Швеції. Вже у вівторок, 29 червня, скандинави зіграють проти "жовто-синіх". Матч розпочнеться о 22:00.

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