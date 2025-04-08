Після програшу Ньюкаслу в 31-му турі АПЛ Лестер довів свою серію домашніх поразок без забитих голів до 8 матчів.

Підопічні легендарного екс-гравця Манчестер Юнайтед Рууда ван Ністелроя вслід за Саутгемптоном, який вже вилетів з АПЛ, встановили цікавий антирекорд, повідомляє Sky Sports.

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Після домашньої поразки в грі з Ньюкаслом (0:3) Лестер довів свою серію програшів вдома без забитих м'ячів до рекордного числа. Варді та компанія примудрилися програти "в суху" 8 матчів поспіль на рідному стадіоні Кінг Пауер, починаючи з грудня 2024 року.

Додамо, що саме через такі жахливі результати чемпіон АПЛ 2015/16 після 31-го туру перебуває на передостанньому 19-му місці в турнірній таблиці чемпіонату Англії. Ймовірно, офіційний виліт Лестера в Чемпіоншип – це лише питання часу.

Leicester became the first side in Football League history to lose EIGHT home games in a row without scoring ? pic.twitter.com/xOo2NMkB8H — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 7, 2025

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