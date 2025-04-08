Екс-чемпіон АПЛ встановив історичний антирекорд – божевільна серія поразок легенди Манчестер Юнайтед
Після програшу Ньюкаслу в 31-му турі АПЛ Лестер довів свою серію домашніх поразок без забитих голів до 8 матчів.
Підопічні легендарного екс-гравця Манчестер Юнайтед Рууда ван Ністелроя вслід за Саутгемптоном, який вже вилетів з АПЛ, встановили цікавий антирекорд, повідомляє Sky Sports.
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Після домашньої поразки в грі з Ньюкаслом (0:3) Лестер довів свою серію програшів вдома без забитих м'ячів до рекордного числа. Варді та компанія примудрилися програти "в суху" 8 матчів поспіль на рідному стадіоні Кінг Пауер, починаючи з грудня 2024 року.
Додамо, що саме через такі жахливі результати чемпіон АПЛ 2015/16 після 31-го туру перебуває на передостанньому 19-му місці в турнірній таблиці чемпіонату Англії. Ймовірно, офіційний виліт Лестера в Чемпіоншип – це лише питання часу.
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