Екс-асистент Моурінью Кларк очолив збірну Шотландії

Колишній керманич Кілмарнока Стів Кларк призначений головним тренером збірної Шотландії.

55-річний фахівець змінив на посаді тренера національної команди Алекса Макліша, повідомляє офіційний твіттер збірної Шотландії.

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Шотландець Кларк ігрову кар'єру провів у Сент-Міррені та лондонському Челсі. Пізніше він розпочав тренерську кар'єру: був асистентом Рууда Гулліта в Ньюкаслі та Жозе Моурінью в Челсі, а потім самостійно працював із Вест Бромвічем і Редінгом. У 2017 році Кларк очолив Кілмарнок, із яким досягнув визнання.

За версією Шотландської асоціації футбольних журналістів він став найкращим тренером країни в сезонах 2017/18 і 2018/19. Також у сезоні, що минає його визнала найкращим Шотландська професійна футбольна асоціація. Кілмарнок під керівництвом Стіва Кларка фінішував третім у цьогорічній першості, відразу за Селтіком і Рейнджерс.

Збірна Шотландії невдало стартувала у відборі до Євро-2020. "Тартанова армія" розгромно поступилася казахам у першому турі (0:3), а потім переграли команду Сан-Маріно (2:0). Найближчий поєдинок шотландці проведуть проти збірної Кіпру 8 червня.