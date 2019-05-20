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Екс-асистент Моурінью Кларк очолив збірну Шотландії

20 травня 17:55 135 Читать на русском
Екс-асистент Моурінью Кларк очолив збірну Шотландії
Стів Кларк / Reuters

Колишній керманич Кілмарнока Стів Кларк призначений головним тренером збірної Шотландії.

55-річний фахівець змінив на посаді тренера національної команди Алекса Макліша, повідомляє офіційний твіттер збірної Шотландії.

Швед отримав золоту медаль чемпіонату Шотландії, не зігравши за Селтік жодного матчу

Шотландець Кларк ігрову кар'єру провів у Сент-Міррені та лондонському Челсі. Пізніше він розпочав тренерську кар'єру: був асистентом Рууда Гулліта в Ньюкаслі та Жозе Моурінью в Челсі, а потім самостійно працював із Вест Бромвічем і Редінгом. У 2017 році Кларк очолив Кілмарнок, із яким досягнув визнання.

За версією Шотландської асоціації футбольних журналістів він став найкращим тренером країни в сезонах 2017/18 і 2018/19. Також у сезоні, що минає його визнала найкращим Шотландська професійна футбольна асоціація. Кілмарнок під керівництвом Стіва Кларка фінішував третім у цьогорічній першості, відразу за Селтіком і Рейнджерс.

Збірна Шотландії невдало стартувала у відборі до Євро-2020. "Тартанова армія" розгромно поступилася казахам у першому турі (0:3), а потім переграли команду Сан-Маріно (2:0). Найближчий поєдинок шотландці проведуть проти збірної Кіпру 8 червня.

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Теги
Євро-2020 Шотландія Шотландія Стів Кларк Стів Кларк
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