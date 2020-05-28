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Екс-асистент Гвардіоли знайшов нову позицію для Мессі – він еволюціонує в легендарного одноклубника

12:25 318 Читать на русском
Екс-асистент Гвардіоли знайшов нову позицію для Мессі – він еволюціонує в легендарного одноклубника
Іньєста, Мессі та Хаві / Reuters

Багаторічний помічник Хосепа Гвардіоли в Барселоні, Баварії та Манчестер Сіті Доменек Торрен передрік зміну ігрової ролі для лідера "блаугранас" Ліонеля Мессі.

Фахівець упевнений, що незабаром зірковий аргентинець почне грати глибше, повідомляє AS.

Мессі пригадав досвід гри за порожніх трибун – незабаром форвард знову зустрінеться зі своєю фобією

"Через кілька років він міг би грати в стилі Хаві, якщо захоче цього. Якщо він змінюватиме позицію із втратою швидкості, то зможе грати півзахисника чи на іншій бажаній позиції, і в нього все вийде.

Він завжди вражав. Спочатку він використовував свої індивідуальні якості, але став командним гравцем. Тепер він впливає на гру, як ніхто інший. Він може перебувати в тіні 70 хвилин, але кожного разу, коли вмикається, це гольова атака", – резюмував Торрен в інтерв'ю.

Нагадаємо, що Хаві Ернандес виступав на позиції центрального хавбека понад 15 років. Натомість Ліонель Мессі переважно грає правого вінгера.

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Ліонель Мессі Ліонель Мессі Хаві Ернандес Хаві Ернандес
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