Екс-асистент Гвардіоли знайшов нову позицію для Мессі – він еволюціонує в легендарного одноклубника

Багаторічний помічник Хосепа Гвардіоли в Барселоні, Баварії та Манчестер Сіті Доменек Торрен передрік зміну ігрової ролі для лідера "блаугранас" Ліонеля Мессі.

Фахівець упевнений, що незабаром зірковий аргентинець почне грати глибше, повідомляє AS.

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"Через кілька років він міг би грати в стилі Хаві, якщо захоче цього. Якщо він змінюватиме позицію із втратою швидкості, то зможе грати півзахисника чи на іншій бажаній позиції, і в нього все вийде.

Він завжди вражав. Спочатку він використовував свої індивідуальні якості, але став командним гравцем. Тепер він впливає на гру, як ніхто інший. Він може перебувати в тіні 70 хвилин, але кожного разу, коли вмикається, це гольова атака", – резюмував Торрен в інтерв'ю.

Нагадаємо, що Хаві Ернандес виступав на позиції центрального хавбека понад 15 років. Натомість Ліонель Мессі переважно грає правого вінгера.

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