"Юнайтед потребує справжньої "дев'ятки" на кшталт Ерлінга Холанда. Достатньо поглянути на Баварію і наскільки для неї важливий форвард. Можна запитати Тоттенхем чи Лестер про те, що для цих команд значить форвард. Те, що форвард не був головною ціллю Юнайтед – дивно для мене.

Скоулз скептично висловився щодо трансферу Кавані в Манчестер Юнайтед

Рашфорд може грати на вістрі, але він не типовий нападник. Марсьяль може забезпечувати команді голи, але він не бомбардир. Вони підписали Едінсона Кавані, але не думаю, що під час дедлайну МЮ варто було шукати 33-річного нападника.

На користь Кавані приголомшлива статистика, та Прем'єр-ліга йому зовсім незнайома. Я сподіваюсь, що він зможе швидко адаптуватися. Важко усвідомити, як Юнайтед опинилися у ситуації, за якої їм доводиться поспіхом шукати гравців перед закриттям трансферного вікна", – цитує фахівця United.no.

Нагадаємо, що в складі Юнайтед наразі є два центрфорварди: вже згаданий Кавані та 31-річний Одіон Ігало.

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