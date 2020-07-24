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Екс-асистент Б'єлси очолив Хаддерсфілд

10:59 - Читать на русском
Екс-асистент Б'єлси очолив Хаддерсфілд
Карлос Корберан / ФК Хаддерсфілд

Карлос Корберан став новим тренером англійського Хаддерсфілда. "Тер'єри" зуміли втриматися в Чемпіоншипі.

Іспанський фахівець очолив йоркширців, повідомляє офіційний сайт клубу.

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37-річний Корберан покинув тренерський штаб Марсело Б'єлси в Лідсі заради самостійної роботи. Саме з колишнім помічником культового аргентинця "тер'єри" розпочнуть сезон 2020/21. Попередню кампанію команда завершила на 18-му місці Чемпіоншипа, випередивши зону вильоту всього на 3 пункти.

Карлос Корберан до періоду в Лідсі працював у Вільяреалі, Аль-Іттіхаді, Алькорконі та Аль-Насрі. Самостійно він очолював лише кіпрські команди – Доксу та Ерміс.

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Англія Карлос Карлос Корберан Хаддерсфілд Хаддерсфілд Чемпіоншип
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