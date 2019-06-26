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Екс-арбітр УПЛ Жабченко судитиме матчі чемпіонату Росії

20:34 802 Читать на русском
Екс-арбітр УПЛ Жабченко судитиме матчі чемпіонату Росії
Анатолій Жабченко / ФК Динамо Київ

Український арбітр Анатолій Жабченко обслуговуватиме поєдинки під егідою РФС.

РФС тимчасово затвердив список арбітрів на матчі під своєю егідою – остаточний варіант буде затверджений на наступному засіданні. До нього увійшов 40-річний Анатолій Жабченко, повідомляє Спорт Экспресс.

Ордець перейшов у московське Динамо

Жабченко народився у Сімферополі, у 2013 році став арбітром ФІФА та почав обслуговувати матчі УПЛ, на яких працював до 2017 року. Після цього повернувся в окупований Крим і став арбітром місцевого "чемпіонату".

Варто зазначити, що суддя має російське громадянство.

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Теги
Росія Анатолій Жабченко РФС УПЛ
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