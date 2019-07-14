Екс-арбітр УПЛ Жабченко отримав перше призначення на матч чемпіонату Росії

Скандально відомий український арбітр Анатолій Жабченко розпочне роботу в Росії з матчу Другої ліги.

40-річний Анатолій Жабченко призначений на гру Другої ліги Росії Машук-КМВ – Дружба, яка відбудеться 16 липня, передає Спорт Экспресс.

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При цьому Жабченко, який представляє тепер Краснодар, має право працювати в чемпіонаті Росії. В кінці червня виконком РФС включив його в список суддів, допущених до обслуговування зустрічей на такому рівні.

Нагадаємо, Жабченко народився у Сімферополі, у 2013 році став арбітром ФІФА та почав обслуговувати матчі УПЛ, на яких працював до 2017 року. Після цього повернувся в окупований Крим і став арбітром місцевого "чемпіонату".

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