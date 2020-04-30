Екс-арбітр ФІФА зізнався, скільки заробляють судді в УПЛ та єврокубках

Колишній рефері Сергій Шебек поділився думками щодо проблем українського суддівства.

"За один матч елітного дивізіону український суддя отримує до 12 тисяч гривень плюс 3 тисячі на транспортні витрати. Асистенти головних суддів заробляють удвічі менше. Це мізер, в Англії рефері заробляє 2 тисячі євро за гру. Але, врешті-решт, якщо наш арбітр відсудить два матчі за місяць навіть з великою кількістю помилок – отримає 24 тисячі гривень. Більшість українців заробляють на місяць у кілька разів менше.

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Але проблема не в грошах, а у підготовці. Навіть якщо нашим суддям підвищать гонорари до 20 або 30 тисяч гривень за гру, ефекту не буде. Якщо аналізувати їхню роботу, то можна зробити висновок, що у них слабкі навички. Нехай прогресують і пробиваються на міжнародну арену. За обслуговування матчів Ліги Європи і Ліги чемпіонів УЄФА платить суддям першої категорії 2 700 євро, а за чвертьфінали, півфінали та фінали – 3 700 євро. Рефері з елітної групи отримують по 5-6 тисяч євро за гру", – сказав Шебек у коментарі виданню Експрес.

Нагадаємо, 59-річний екс-арбітр судив українську першість з 1992 по 2009 роки. Шебек є рекордсменом українського вищого дивізіону за кількістю проведених ігор – 226 матчів.

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