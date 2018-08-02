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Екс-арбітр ФІФА розповів, скільки Колліна отримував в Україні

19:40 1612 Читать на русском
Екс-арбітр ФІФА розповів, скільки Колліна отримував в Україні
П'єрлуїджі Колліна / фото із соцмереж

Колишній український арбітр Сергій Шебек розсекретив зарплату П'єрлуїджі Колліни та Лучано Лучі в Україні.

"П'єрлуїджі Колліна отримував 1 мільйон 300 тисяч євро на рік, а Лучано Лучі заробляє 15 тисяч євро на місяць. У чому полягає їхня робота? У покриванні арбітрів!

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Потрібно визнавати помилки, якщо вони є. Згоден, що якщо момент спірний і важкий для суддівства, то можна стати на захист арбітра. Я обома руками "за". Але це ж справжнє неподобство, закривати очі на кричущі помилки", – цитує Шебека Footboom.

Нагадаємо, нещодавно Шебек звинуватив ФФУ у корупції.

"Щоб працювати головним арбітром, треба заплатити 100-150 тисяч євро". Як колишнього гравця Карпат і Ворскли вигнали з суддівства

Теги
Арбітри ФФУ П'єрлуїджі Колліна Лучано Лучі
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