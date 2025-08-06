Колишній футбольний суддя Сергій Шебек прокоментував рішення швейцарського арбітра Сандро Шерера, який поставив пенальті у матчі Динамо – Пафос (0:1), але скасував його після перегляду VAR.

"Арбітру з тієї позиції, яку він займав, мабуть, здалося, що захисник Пафоса в боротьбі за м'яч вдарив Ваната по нозі, тому без вагань вказав на "позначку". Але тут на допомогу прийшов VAR.

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І ми очима VAR змогли чітко розглянути, що, виявляється, Ванат лівою ногою чіпляється за праву ногу захисника, яка стоїть на землі, після чого і відбувається падіння. Так, в динаміці важко вловити ці деталі, хто кого б'є, або хто перший торкається чиєї ноги. Тому трапилося поспішне рішення і помилка з боку арбітра. Але сучасні технології виправили цей недолік. В кінцевому підсумку все правильно – пенальті немає", – сказав Шебек для UA-Football.

Нагадаємо, київське Динамо поступилося кіпрському Пафосу у першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Другий поєдинок між командами відбудеться у вівторок, 12 серпня. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

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