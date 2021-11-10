"Бойко помилився із призначенням штрафного удару. Гравець Інгульця збоку виштовхнув м'яча з-під ноги Піхальонка, який ще тільки замахнувся для гри в м'яч. Оскільки Запорожець діяв швидше, то в точці, де раніше м'яча, опинилася нога гравця Інгульця, по якій і врізав Піхальонок. Це не фол із боку Запорожця, навпаки, тут більше підстав говорити про порушення правил Піхальонка.

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Було б інакше, якби гравець Інгульця вдарив м'яч не збоку, а з позиції віч-на-віч. Тоді були б підстави розцінювати ситуацію як накладку чи небезпечну гру. Навіть якщо припустити, що Бойко трактував цей епізод як небезпечну гру, тоді це не штрафний, а вільний удар.

Це результативна помилка, причиною якої, вважаю, стали проблеми із зором Сергія Бойка. Мені з особистих джерел достеменно відомо про наявність таких проблем. У миттєвих епізодах, коли потрібно все дуже швидко побачити, оцінити, проаналізувати, ці проблеми проявляються", – поділився Шебек в коментарі UA-Футбол.

Нагадаємо, у матчі Інгулець – СК Дніпро-1 єдиний гол був забитий зі штрафного, призначеного після цього епізоду.

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