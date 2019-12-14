Екс-арбітр ФІФА розкритикував Козика за суддівство у матчі Львів – Колос

Колишній арбітр ФІФА Сергій Шебек оцінив роботу Ярослава Козика в матчі 18-го туру УПЛ Львів – Колос.

"Козик припустився двох грубих помилок. Але перед тим, як їх аналізувати, хотів би зробити своєрідний вступ. У кожної команди є свої провокатори, які за рахунок симуляцій намагаються заробити для себе дивіденди – пенальті, жовті картки, вилучення для суперника. Наприклад, Дмитро Коркішко – у СК Дніпро-1, Назарій Русин – у Зорі і, як виявилося, Ярослав Богунов – у Львова.

Неочевидний пенальті, вилучення голкіпера та гольовий парад у відеоогляді матчу Львів – Колос – 3:2

У виконанні Богунова була відверта симуляція, за яку він повинен був отримати жовту картку і вільний удар в напрямку своїх воріт. Але Козик перебував в невдалій позиції, бачив момент зі спини, через що і помилився.

Друге помилкове рішення – в межах штрафного Сарнавський правою рукою торкнувся м'яча і за інерцією викотився за межі. Вже там Сарнавський поклав ліву руку на м'яч. Але важливий момент – перед воротарем в радіусі 15-20 метрів взагалі нікого не було з гравців Колоса. Тобто, ніхто не міг зіграти на підборі і загрожувати воротам. Тому про червону картку і мови бути не може", – зазначив Шебек в коментарі UA-Футбол.

Додамо, що Львів у результативному матчі перестріляв Колос (3:2) та набрав 15 очок, завдяки чому піднявся на 10 сходинку. Колос з 20 пунктами лишився на 6 позиції.

Львів у меншості втримав перемогу над Колосом