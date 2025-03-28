Колишній суддя ФІФА Мирослав Ступар оцінив гол у ворота ЛНЗ в матчі 22-го туру проти Полісся – на його думку, в епізоді було порушення правил.

"Тренер ЛНЗ (Роман Григорчук – прим.) мав рацію. Після подачі кутового захисник гостей Едуард Сарапій притримав кіпера господарів Євгена Кучеренка у площі воріт, що правилами заборонено, і той не заволодів м'ячем, чим і скористався Борис Крушинський.

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Порушення було очевидним, і не знаю, чому арбітр Микола Балакін не покарав Сарапія, і не скасував взяття воріт. Не підказав йому переглянути відеозапис цього моменту й арбітр VAR Ігор Пасхал. Ось ця помилка Балакіна й призвела до поразки черкащан, і незадоволення Романа Григорчука зрозуміле.

До речі, це була далеко не єдина помилка рефері. Під завісу поєдинку він не призначив у ворота черкащан пенальті за фол Владислава Наумця в боротьбі з Адміром Брістічем", – поділився Ступар у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, цей гол став єдиним у зустрічі ЛНЗ та Полісся – Олександр Назаренко з кутового закрутив м'яч у ворота, а від Богдана Крушинського снаряд опинився у сітці.

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