Предметом розгляду став поєдинок 23 туру молодіжного чемпіонату України сезону 2018/19 Зоря U-21 – Динамо U-21, який був зіграний 2 квітня 2019 року в Запоріжжі. Кияни виграли з рахунком 3:1 завдяки голам Ахмеда Алібекова, Юрія Шпирки та Дениса Попова (останній вивів команду на гру з капітанською пов'язкою). Також у тій грі брали участь, зокрема, Сергій Булеца, Владислав Супряга та Олександр Андрієвський.

КДК УАФ розглянув справу на предмет можливих порушень Кодексу етики і чесної гри перед вказаним поєдинком. Найсуворіший вердикт отримав колишній арбітр В'ячеслав Молотокас, якому довічно заборонили займатися будь-якою діяльністю, пов'язаною з футболом, інформує офіційний сайт УАФ.

Двадцятидев'ятирічний рефері, а також ще один екс-футболіст Сергій Кобзєв, пропонували гравцям і тренеру Зорі U-21 гроші за поразку від Динамо. Обоє виступали посередниками злочину, який не вдалося довести до кінця – 1 квітня 2019-го, за день до матчу, правоохоронці затримали підозрюваних в момент передачі грошей на загальну суму 20 тисяч гривень. Ще 55 тисяч повинні були перерахувати на банківську картку одного з футболістів одразу після передачі готівки. Решту – після проведення матчу.

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У поліції зазначили, що кожному футболісту пропонували за поразку по 5 тисяч доларів США. Встановлено, що до протиправної діяльності причетні двоє мешканців Києва, які під виглядом брокерів вийшли на представників луганської команди. Затримали їх у Запоріжжі біля закладу громадського харчування.

Це не перший випадок, коли В'ячеслав Молотокас фігурував у справі щодо підозрілих матчів. Ще раніше його відсторонили від суддівства за спробу підкупу гравців Карпат U-19. Якщо колишній рефері отримав покарання лише у вигляді довічного відсторонення від футболу, то його поплічники стали фігурантами кримінального провадження. Матеріали справи щодо Сергія Кобзєва, а також ще двох осіб – А. П'ятигорця і Є. Кремньова – були передані до правоохоронних органів. Ще раніше поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України ("Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі"). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4-х до 8-ми років з конфіскацією майна або без такої.

Зазначимо, що до футболістів як Зорі, так і Динамо, жодних претензій від УАФ не було. Ба більше, керівництво луганського клубу вирішило преміювати гравців, які відмовилися здавати матч. Гра відбулася у заплановану дату та відповідала всім вимогам фейр-плей.

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